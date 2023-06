Il modello di sviluppo è al capolinea e la Germania non sa come reinventarsi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Uno studio dell’Istituto economico tedesco (IW), basato su dati Ocse, rileva che nel 2022 laha effettuato investimenti diretti esteri per 125 miliardi di euro, a fronte di soli 10,5 milia... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La Tunisia, nella strategia europea, dovrebbe fare daad accordi di partenariato con altri ... la Commissione Ue dovrebbe rivedere il bilancio perché vi siano più fondi per lodei ...... e soprattutto, del conflitto di classe che è il motore stesso dellocapitalista. Tutto ... Ciò che per Marx (la classe), in fondo, è assunto comeideal - tipico, per l'ortodossia ...... progettisti e professionisti del mare che si sono distinti nella storia e nellodell'... cultura del mare e sport della vela e crediamo nella forza deldi collaborazione pubblico - ...

Embrione: nuovi modelli fanno luce sulle misteriose prime fasi dello sviluppo umano WIRED Italia

Secondo l'Fmi la Germania nel 2023 sarà l’unico paese del G7 a segnare una contrazione nella crescita. Si moltiplicano le grida d’allarme per il rischio deindustrializzazione. La politica tenta la rea ...Un incendio divampato in un'azienda di Signa, in provincia di Firenze, ha causato danni ingenti. Vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile sono intervenuti in via dei Colli. Il sindaco Fossi r ...