Il ministro Santanchè ritira il Premio Pram 2023

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nella splendida cornice del Parco Termale Negombo di Lacco Ameno, alla presenza deldel Turismo Daniela, si è conclusa, sabato 24 giugno, la manifestazione culturale “Torri in Festa Torri in luce”, ideata dall’arch. Aldo Imer e giunta alla tredicesima edizione. La kermesse, partita il 16 giugno, ha attraversato l’isola verde alternando a momenti di dibattito scientifico, i consueti eventi conviviali quali “VinArch”, quest’anno svoltosi a Punta Chiarito, dedicato al vino e all’archeologia, “Archifood”, showcooking dedicato ai sapori culinari della tradizione ischitana interpretata in maniera magistrale dagli cheff stellati Nino di Costanzo, Pasquale Palamaro e Nando Porcaro e dalla creatività attraverso le idee progettuali di “comunicare il Design” dedicate in questa edizione al packaging di essenze. Nel corso della serata ...