Il Mattino | Giuntoli-Juve | oggi l’oK Spunta un particolare retroscena su De Laurentiis

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’addio di Cristianoal Napoli potrebbe essere imminente, lo aspetta lantus.di Depotrebbe arrivare. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cristiano, Direttore Sportivo del Napoli, sembra ormai ai titoli di coda con il club partenopeo. L’addio è atteso, ma il modo in cui si sancirà la separazione tra il DS e il Napoli resta da vedere. Lantus è pronta a dargli il benvenuto, con un occhio al calendario e all’imminente programmazione della nuova stagione. Cristianoe Napoli: Addio Imminente? Il DS Pronto per lantus Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il, grazie alla stima di De, ha ...

Mercato Napoli, le ultime suTuttavia - riporta Iloggi in edicola - questa uscita potrebbe costare parecchio al dirigente sportivo desideroso di approdare alla Juventus. Il 57enne, ...Notizie Calcio Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Francesco De Luca , capo redattore Il: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCalciomercato Napoli - Con il dsseparato in casa Napoli , tocca ai talent Mantovani e Micheli segnalare a De Laurentiis i nomi cerchiati in rosso, come racconta Il. Mercato Napoli, il Lille fa il prezzo per David ...

Il Mattino - Giuntoli rinuncerà a 3,5 milioni di euro per andare alla Juve Tutto Juve

La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.Nell'edizione odierna Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli e alla situazione relativa a Giuntoli in prima pagina ...