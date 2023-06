Il matrimonio segreto di Annalisa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un. Maper davvero. Perché quando si parla di vip è facile dire “” e poi trovare foto in ogni dove. Al momento, invece, delle nozze traScarrone, 37 anni e Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere, 43 anni, non ci sono prove fotografiche. Anche perché i due hanno operato, o almeno questo ci piace credere, una specie di depistaggio annunciando nozze per il primo luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, per poi sposarsi il 29 ad Assisi. Tutto top secret fino all’ultimo, la cerimonia è stata officiata dall’ex direttore del coro padre Giuseppe nella basilica di San Francesco. La Liguria, però, c’entra eccome perché i novelli sposi, stando a quanto scrive il Corriere, faranno il ricevimento all’Eco del Mare, un resort extra lusso (quel ...

... come riportava Il Corriere della Sera, la coppia sarebbe convolata a nozze sabato 1° luglio, ma, a sorpresa e in granil loroè già avvenuto! Annalisa, nozze in grancon ...Era da qualche settimana che circolava la voce delle presunte nozze della cantante Annalisa e adesso è finalmente arrivata la conferma ufficiale:in granad Assisi per l'ex vincitrice di Amici e il vice presidente marketing di Costa Crociere, Francesco Muglia. Nella giornata di ieri, 29 giugno, la cantante ha pronunicato il ...Quindi ho dovuto provvedere a dire loro che ilera saltato ma che avremmo comunque ...lasciati Alla festa c'erano anche gli invitati dello sposo Come hanno fatto a mantenere ilcon ...

Annalisa e Francesco Muglia, il matrimonio (segreto) ad Assisi: invitati, menù e location. Rito civile il 1° l ilmessaggero.it

Matrimonio segreto a coronare un momento magico per Annalisa. La cantautrice 37enne di Savona, in vetta alle classifiche e all’airplay radiofonico sia con la sua ‘Mon Amour’ che con ‘Disco Paradise’, ...a sorpresa e in gran segreto il loro matrimonio è già avvenuto! Annalisa, nozze in gran segreto con Francesco Muglia La cantante e il compagno - oramai marito - stanno insieme dal 2020, ma hanno ...