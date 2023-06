(Di venerdì 30 giugno 2023) Gli ombrettisono tornati di moda e sono perfetti per accendere i beauty look estivi. Ottimi anche quando si va di fretta, per stenderli basta un dito

La prima collezione RabanneUp sarà lanciata durante la sfilata PE 2024 del brand a Parigi, ma ... Nella nuova collezione trucco Rabanne avremo: PaletteEyephoria: per uno sguardo super ...Indice dei contenuti Come mantenere il trucco dalla spiaggia all'aperitivo Labbra da sogno: i trucchi per esaltare il sorriso Ilup perfetto per l'aperitivo in spiaggia: come esaltare gli...Se esageri con ilup, metterai in evidenza i tuoi difetti : vediamo adesso come truccarsi per dimostrare 10 anni in meno. Punta tutto su, labbra e guance ma senza esagerare: bastano soli 2 ...

Il make-up occhi dell’estate È glitter Vanity Fair Italia

Come truccarsi per l'estate 2023: lilla e verde sono i protagonisti di make up occhi e labbra, tra nuance pastello e sfumature neon ...Ombretti luminosi, eyeliner colorati e mascara waterproof sono i trucchi su cui puntare per un aspetto fresco e naturale ...