Il killer di Michelle Causo finalmente si confessa | L' ho fatto perchéle voglio bene

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Una madre devastata dall'assassinio della figlia si ritrova di fronte all'omicida e scopre che lui le aveva promesso di proteggere la ragazza. Come è stato possibile tutto questo? Scopri la storia di Mamma Daniela e della sua lotta per cercare di comprendere l'incomprensibile. Di cosa parliamo in questo articolo... Morte di una giovane donna Incontro tra la madre della vittima e il presunto assassino Pugnalamento e morte della vittima Arresto del presunto assassino Riflessioni sulla tragica vicenda Femminicidio nel Bronx: la madre della vittima rompe il silenzio La tragedia ha colpito duramente la famiglia di, una giovane studentessa di 17 anni che è stata brutalmente assassinata nel Bronx. La madre della vittima, Daniela, ha deciso di parlare pubblicamente del terribile evento, iniziando a raccontare la storia di sua figlia e della sua ...