(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilhato di aver scoperto numerose attività online per reclutare iaffinché vadano aa fianco delle forze russe in. L'avvertimento dei funzionari ...

Il Kazakistan denuncia i tentativi di arruolare suoi cittadini per combattere con i russi in Ucraina Globalist.it

Il Kazakistan ha denunciato di aver scoperto numerose attività online per reclutare i suoi cittadini affinché vadano a combattere a fianco delle forze russe in Ucraina.