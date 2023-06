Il gruppo Wagner non combatterà più in Ucraina

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilmercenario russononpiù in. Ad affermarlo è un alto funzionario russo. Secondo quanto riferito, ilguidato da Yevgeny Prigozhin si è rifiutato di firmare contratti con il ministero della Difesa russo. Ilrussononpiù inSecondo quanto riferito, al capo del, Yevgeny

Lanon combatterà più in Ucraina dopo che il fondatore del, Yevgeny Prigozhin, ha rifiutato di firmare qualsiasi contratto con il Cremlino. Ai mercenari sarebbero stati legate diverse ...Il capo dellapossiede un gruzzolo di testate che negli anni hanno seguito la linea del Cremlino e adesso o tacciono sulla sua ribellione o lo chiamano 'combattente da divano'. IlPatriot e il ...Iscriviti subito È il mese del Pride: celebralo con Wired Cosa sta succedendo in Russia dopo l'insurrezione delLa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i ...

Duma: "La Wagner non combatterà più in Ucraina". Mosca: "Non ci sono le condizioni per una pace negoziata". Kirill al ... Il Fatto Quotidiano

Igor Pellicciari, ordinario di Storia delle Istituzioni e Relazioni Internazionali all'Università di Urbino, traccia le conseguenze del (non) golpe in Russia ...Il generale russo Sergei Surovikin, che sarebbe stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella rivolta armata della Wagner del 24 giugno, sarebbe un membro vip segreto del gruppo di mercenar ...