Il grande bluff | cronaca del colpo di mano fallito da Wagner | ecco cosa è successo davvero in Russia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Laè stata colpita da una crisi senza precedenti quando Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata “”, ha dato ordine ai suoi mercenari di dirigersi verso Mosca per rovesciare i vertici militari russi, da lui considerati corrotti e inadeguati, in quella che è apparsa mediaticamente come una vera e propria rivolta armata contro il presidente russo Vladimir Putin, ormai suo ex alleato. Le acque sembrano poi essersi calmate dopo l’annuncio del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui i miliziani avevano interrotto la loro marcia verso la capitale russa ed erano tornati sui propri passi dopo l’accordo raggiunto tra Prigozhin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, sottolineando che il Cremlino avrebbe fatto cadere le accuse di tradimento contro il capo dellaesiliandolo in ...