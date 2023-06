Il governo inventa un bonus Meloni sulle pensioni | la quattordicesima viene trasformata in un aumento che non esiste

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilriesce a prendersi il merito anche dellaper i pensionati. Peccato, solamente, che esista dal 2007. Ma a vedere alcuni dei cedolini delledi luglio sembra invece che il pagamento aggiuntivo derivi da unintrodotto dal. In sostanza una sorta diche semplicemente non. La denuncia arriva dalla Spi Cgil che spiega come la voce sui cedolini di alcuni pensionati sia “basse 2023” e non il tradizionale “, legge 7 agosto 2007 n. 127”. Quindi non c’è distinzione tra gli aumenti previsti per leminime – quelli sì, introdotti dal, ma corrispondenti a pochi euro ...