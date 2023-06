I continui scontri sulle poltrone che destabilizzano ilElly Schlein è una sorta di Re Mida al contrario. Tutto quello di cui si interessa va in. Lo ha già fatto... Schlein lancia ...I Verdi tedeschi in, crollano come il M5s in Italia. Hanno perduto a Berlino, sono fuori daldella Città... La Germania è stanca dei verdi Dopo otto anni gettati fuori da Berlino, Città ...Di fronte alla rivolta nelle banlieu, ilha deciso di 'rinviare tutti i movimento non ... Inoltre, ha chiesto che l'Unità interministeriale disi occupi 'della preparazione dei prossimi ...

Il governo è in crisi No, festeggia! ilGiornale.it

Il governo ha azzerato i sostegni per le spese di chi è in crisi economica e deve pagare la locazione. I Comuni dell’Empolese Valdelsa sono riusciti a trovare fondi e metterli a disposizione di chi ha ..."Scenari inquietanti sulla gestione dell’ex sovrintendente Alexander Pereira". La frecciatina a Palazzo Vecchio non è la prima e non sarà l’ultima. Ma, sicuramente, è quella più affilata lanciata fino ...