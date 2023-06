Il fumo degli incendi del Canada raggiunge la Sardegna

La città fu abbandonata all'arrivoSpagnoli. Oggi Ciudad Perdida è formata da una serie di ... Semonkong, il cui nome significa 'Luogo del', è un villaggio annidato tra le vallate dell'aspra ..." Come un romanzo (lospaziobianco.it) Il suo romanzo illustrato 'La famosa invasioneorsi in ... a partire dalla copertina dell'ultimo numero della prestigiosa rivista 'di China' , storica ...... investendo gli interni e gli esterniedi­fici. Allo stesso tempo, le fotografi­e colgono una ... in particolare, se i soggetti sonoo gabbiani, onde che dirompono o esili scheletri animali, ...

L'immagine mostra i pennacchi di fumo degli incendi canadesi che raggiungono la Sardegna dopo aver attraversato l'Oceano Atlantico e sorvolato la penisola iberica ...TORONTO - L’allarme relativo alla qualità dell’aria e all’alto livello di inquinamento atmosferico provocato dal fumo degli incendi a Toronto è finito. Ieri, mentre i pennacchi di fumo degli incendi b ...