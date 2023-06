alla mente un concetto espresso spesso da uno degli allenatori più significativi della storia recente del nostro campionato Primavera, Alberto De Rossi, che per ben 19 stagioni ha allenato la ...Sia parlare, sui giornali, della riforma della giustizia in Israele. Come segnala tra gli ... Sul(24.06) una testimonianza della fotografa Anna Golubovskaja, che ha esplorato Odessa nel ......sul tema dell'infelicità femminile con un linguaggio compatto che deve molto al ritmo ...storie desolate e grottesche alla luce fortissima dei desideri' recensisce Cristina Marconi per Il

Il Foglio torna in edicola in Sicilia e Sardegna Il Foglio

Da domani, e per tutta l’estate, il Foglio sarà 7 giorni su 7 nelle edicole di Sicilia e Sardegna. La copia digitale è acquistabile qui. Buona lettura! Lei invoca la libertà di espressione contro ...Le eredità infelici dai Viceré ad Agnelli. Testamenti di promesse e inganni. In attesa che siano svelate le ultime volontà di Silvio Berlusconi, una carrellata sulle faide che spaccano le famiglie del ...