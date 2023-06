(Di venerdì 30 giugno 2023) su Tg. La7.it -è rientrato rapidamente a Parigi da Bruxelles, dove ha lasciato il vertice europeo cancellando la conferenza stampa finale, per partecipare alla ...

La7.it -è rientrato rapidamente a Parigi da Bruxelles, dove ha lasciato il vertice europeo cancellando la conferenza stampa finale, per partecipare alla 13esima cellula di crisi ...Meloni -all'Ue e siluro sulle OngQuella fra Italia e Francia, le fa eco, è 'un'amicizia a cui tengo in primis', una relazione 'unica'. 'A volte ci possono essere controversie, ma sempre in un contesto rispettoso', ha ...

Il diktat di Macron ai genitori: "tenete i ragazzi a casa" TGLA7

Il presidente francese al termine della riunione della cellula di crisi è stato molto assertivo. Ha lanciato una appello "alla responsabilità a tutti i genitori, ai padri e alle madri di famiglia".