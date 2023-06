Il decreto Lavoro smantella gli aiuti ai poveri e aumenta la precarietà | ma per Calderone rende “moderno” il sistema italiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Per la ministra del, Marina, ilapprovato il primo maggio porta a una “visione moderna deldel”. Come a dire che èeliminare glialle famiglie più in difficoltà con la parziale abolizione del Reddito di cittadinanza. E come a dire chere la, con la semplificazione del ricorso ai contratti a tempo determinato, renda ilpiù. La ministra parla in un’intervista al Corriere della Sera dopo l’approvazione alla Camera del, sostenendo che la riforma possa “disegnare un mondo delpiù inclusivo, più semplice, più adatto ...

AGI/Vista - "Ilsuldiventa legge come il taglio del cuneo fiscale e fino a 100 in più in busta paga. Misure per l'occupazione per la crescita, in particolare per i giovani. È significativo che questo ...Otto giorni fa su un, in commissione la maggioranza è andata sotto. Mancavano tutti i senatori di Forza Italia. Perché Stavano già in vacanza Il governo deve smentire fratture, e due.Dopo l'ok del Senato della scorsa settimana, con il via libera della Camera (154 voti a favore, 82 contrari e 2 astensioni) " che già martedì aveva votato la fiducia al governo " il, approvato il primo maggio dal Consiglio dei Ministri, è diventato legge. Tra le misure contenute nel testo figurano riforma del reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale a ...

Bonus estate, smart working, contratti a termine, fringe benefit: tutte le misure del decreto Lavoro Corriere della Sera

(Teleborsa) - Dopo l'ok del Senato della scorsa settimana, con il via libera della Camera (154 voti a favore, 82 contrari e 2 astensioni) – che già martedì aveva votato la fiducia al governo – il decr ...Il Reddito di cittadinanza sparisce, al suo posto arriva un sussidio che taglia fuori 400mila famiglie dall’aiuto statale. Per le imprese diventa più facile creare lavoro precario perché spariscono di ...