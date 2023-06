(Di venerdì 30 giugno 2023) Vladimir Putin e ilpotrebbero cercare diil 'formale' delmercenarioe trasformarlo in un'impresa statale come risposta alla rivolta armata nel fine ...

'Ilpotrebbe voler assumere il controllo formale sul Gruppo Wagner dopo la sua ribellione armata e trasformarlo in un'impresa statale, anche se non è chiaro se ilsi sia impegnato ...... ilnon ha dato alcuna notizia in merito, ma Dodik ha dichiarato pubblicamente di aver ...che l'assetto istituzionale della Bosnia Erzegovina sia in profonda crisi o sull'orlo del ...Interrogato sull'attacco, ilha dichiarato mercoledì che la Russia ha colpito solo ... Il presidente Joe Bidenche il leader russo sia stato "assolutamente" indebolito dalla tentata ...

Il Cremlino pensa di prendere il controllo diretto del gruppo Wagner Globalist.it

Vladimir Putin e il Cremlino potrebbero cercare di prendere il "controllo formale" del gruppo mercenario Wagner e trasformarlo in un'impresa statale come risposta alla rivolta armata nel fine settiman ...Nessuno si aspettava ovviamente che la visita a Mosca del cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente della Cei inviato di Papa Francesco per ottenere una possibile svolta nel conflitto in Ucraina, po ...