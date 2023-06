Il comfort food e il privilegio della scelta

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ultimamente ho pensato molto all’idea di “”: proprio adesso sono seduta qui con un pacchetto di patatine, gusto “sea salt”. Negli Stati Uniti sarebbero probabilmente “Lays”, ma in Italia non c’è niente di meglio del mio marchio preferito, “San Carlo”. Sembra che “” sia rispettivamente la nuova descrizione di ciò che probabilmente una volta veniva chiamata “cucina di casa” – quella preparata dalle nostre amate nonne, madri e zie, o magari da un vicino gentile. Era cibo che in passato veniva legato al concetto di affetto e, in poche parole: casa o nostalgia. Tuttavia, non tutti possono dirsi fortunati o abbastanza privilegiati di avere nelle proprie vite qualcuno che li sfami con l’ingrediente più importante in ogni cucina: l’amore. Il termine “...