Il caso Orlandi e la teoria infondata

(Di venerdì 30 giugno 2023) Su alcune bacheche social da qualche giorno sta circolando una storia che ha dell’incredibile, storia già trattata dai colleghi di Bufale .net, ma che riteniamo sia importante inserire anche nel nostro archivio a futura memoria. Non facciamo il nome della persona che sta condividendo (con scarso successo per fortuna) questa follia, crediamo si tratti di un profilo fasullo, in cerca di visibilità: inutile, e anzi controproducente, dargli esattamente quello che vuole. Prima di tutto, per chi di questa vicenda non sa nulla, credo sia interessante riassumere i fatti. La storia di EmanuelaEmanuelaera una ragazza di 15 anni, cittadina del Vaticano, misteriosamente scomparsa mentre tornava a casa da una lezione di flauto a Roma il 22 giugno 1983. Il padre lavorava come dipendente laico nella casa papale, la famiglia viveva all’interno della ...