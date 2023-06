Il boom del lavoro imbarazza la Cgil

Le stime parlano di una crescita6%. Dopo ildurante la pandemia si prevede un +12,3% di lezioni di yoga online, entro il 2027 rispetto al 2021. Gli Stati Uniti sono in cima alla classifica, ...Dopo il2021, quando il 71% di italiani aveva dichiarato di voler partire per le ferie estive, l'anno scorso il dato si era attestato al 65% e quest'anno si ferma poco sotto il 62%. I dati ...A chiudere il viaggio nelle mutazionigruppo ci sono poi Sonic, essenziale e potente come un disco dei primi tempi e Monster, una scarica di adrenalina heavy che chiude la variegata ...

La crescita digitale in Medio Oriente: i numeri del boom del mobile Key4biz.it

Sono stati 767.947 i turisti giunti sui laghi lombardi nel primo quadrimestre 2023, di cui il 60% stranieri (in aumento rispetto al 55%, percentuale registrata nel 2019, anno record del turismo). In c ...(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Il Pentagono in difficoltà con la sempre più acuta crisi del reclutamento militare. Dopo il boom patriottico a causa dell'11 settembre, il numero degli americani che hanno ...