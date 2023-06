Per esempio il Boone Carlyle di, fatto fuori in modo piuttosto sommario alla fine della prima stagione. Nelle stagioni successive è apparso diverse volte in visioni e flashback , ...Inoltre ha preso parte a The Vampire Diaries dove era la mamma dei vampiri fratelli Salvatore, interpretati da Paul Wesley e. E ha lavorato a Star Treck: Picard , Timeless e Ruaways . ...... anche perché è stata sposata con l'attore Paul Wesley , molto amato in Italia per la sua interpretazione di Stefan Salvatore in The Vampire Diaries al fianco die Nina Dobrev . Paul ...

The Vampire Diaries, Ian Somerhalder è diventato di nuovo papà Isa e Chia

Ian Somerhalder e Nikki Reed, fiocco azzurro per la coppia. Nato il secondo figlio. La rivelazione sui social.The Vampire Diaries, Ian Somerhalder è diventato papà per la seconda volta: svelato il sesso del bebè. Poco fa la coppia ha annunciato ...