I tre giorni del cardinale Zuppi che sconvolsero Mosca Scrive D’Anna

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 giugno 2023) C’é l’embrione di un negoziato. Un contatto avviato. Una luce accesa nelle tenebre. Anche se è ancora presto per dirlo, sembra proprio un indefinibile bypass dell’impossibilità. Da Santi come a San Francesco, a filosofi come George Santayana, al Nobel Kennet Arrow, i tredella missione adelMatteohanno scandagliato in lungo e in largo il teorema dell’impossibilità, aggiungendovi ulteriori integrazioni. Subliminalmente il bilancio degli incontri del, inviato di Papa Francesco, con Yury Ushakov, consigliere del presidente Vladimir Putin, col patriarca ortodosso Kiril e con Maria Lvova-Belova, commissaria del Cremlino per i diritti dell’infanzia, sintetizzano infatti quanto sostenuto dal poverello d’Assisi, secondo il quale se “si cominciasse ...