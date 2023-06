I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Da domani si apre ufficialmente il calcio, ipotranno essere registrati, gli svincolati rivincolati. Intanto, qui e lì, abbiamo capito l’andazzo: è sempre l’Arabia Saudita a sconvolgere la nostra estate. Solo nelle ultime 48 ore: Ziyech non ha superato le visite mediche, Brozovic sembrava fatta ma invece non è fatta, per Lukaku continuano le offerte, Pogba è diventato un obiettivo (ma per ora dice no). Il prossimo a cedere, sembra, sarà Seko Fofana e, se non ne scriviamo questa, è per scaramanzia, perché il suo addio al Lens ci farà male. Qui e lì, comunque, come vedrete, anche gli altri campionato del Golfo si stanno muovendo. Per il resto, non c’è poi molto: bisognerà aspettare luglio, quando le trattative diventano bollenti come il sole. German Denis a La Fiorita Ve lo ricordate German Denis? Un uomo ...