“I MERCEN4RI – Expendables” | il trailer ufficiale in italiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) E’ stato rilasciato oggi ilinde I, il quarto capitolo del fortunato franchise tributo agli action degli anni Ottanta e Novanta. Quando uscirà Inelle sale? Questa nuova avventura del gruppo di eroi “sacrificabili” uscirà nelle sale italiane il 21 settembre 2023 – un giorno prima dell’uscita statunitense. Il film Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i mercenari sono l’ultima linea di difesa del mondo, la squadra chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. I nuovi membri del team, con stili e tattiche mai viste prima, daranno all’espressione “sangue nuovo” un significato completamente diverso. I ...

Ricordiamo inoltre che Stallone sarà nei cinema italiani il 21 settembre con I, quarto capitolo della saga action dal cast all star di cui qui di seguito trovate il primo ...leggi anche Megan Fox torna su Instagram, la storia con Machine Gun Kelly è finita I: la trama La banda internazionale di esperti mercenari degli, è l'ultima squadra che viene ...In anteprima esclusiva è stato rilasciato il primo trailer italiano di I. Dopo il successo dei primi tre film della serie, Sylvester Stallone e il suo gruppo di attori d'azione si riuniscono per un'ultima imperdibile avventura. Il trailer offre uno ...

I MERCEN4RI - Expendables: ecco il primo trailer italiano in ... ComingSoon.it

Arriva a novembre il streaming sulla piattaforma questo film che ripercorre la vita, la carriera e gli indimenticabili personaggi di questa vera e propria icona del cinema americano. Ecco il teaser tr ...Il quarto capitolo del fortunato franchise, scritto e interpretato da Sly, sta per tornare con diversi volti storici ma anche con alcune new entry, tra cui Andy Garcia e il rapper 50 Cent ...