I giochi più attesi di luglio 2023 che faranno impazzire i gamer | da Disney a Pikimin

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Il mese dinon sarà così ricco di grandi lanci come giugno, ma ci sono comunque alcuniinteressanti da tenere d'occhio. Tra questi ci sono Synapse, un sparatutto VR in esclusiva per PlayStation, e Oxenfree 2, un gioco di terrore e puzzle con ispirazioni anni '80. Inoltre, avremo anche Exoprimal, un gioco multigiocatore dove affronteremo dinosauri con abiti meccanici, e Pikmin 4, il nuovo capitolo della serie con nuove caratteristiche uniche. Inoltre, ci sarà anche Remnant 2, un gioco post-apocalittico di Gunfire Games, eIllusion Island, un platform 2D esclusivo per Nintendo Switch. Infine, il famoso gioco di manager F1,, sarà lanciato per varie piattaforme il 31. Scopri di più su questinel nostro ...