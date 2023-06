(Di venerdì 30 giugno 2023) Idel Comitato Nazionale di(A-07), nonostante le varie dichiarazioni, gli articoli, le lettere al Ministero, i contatti con i politici e le denunce ai sindacati, agli USR regionali, agli USP, alle scuole,circa ladiche ancora una volta sono costretti a subire rispetto alle altre cdc (che ricordiamo non contemplate nel DM 259/17). L'articolo .

... per la quale dovranno essere definite le linee guida delleStem. I contenuti dell'... con interventi nella scuola: l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di...... Francesco Obino e Santina Raschiotti, nel Comitato scientifico ed editoriale figuranodi ... Si propone quale tavolo di discussione convicine, in primo luogo l'archivistica, l'...... Francesco Obino e Santina Raschiotti, nel Comitato scientifico ed editoriale figuranodi ... l'urbanistica, l'arte e il paesaggio, si propone quale tavolo di discussione convicine, ...

I docenti di Discipline Audiovisive presenti nelle GM concorso Ordinario, chiedono chiarimenti data la continua disparità di trattamento Orizzonte Scuola

I sindacati rappresentativi del comparto Istruzione e Ricerca sono stati convocati per dopodomani, lunedì 3 luglio, alle ore 11.30, per una informativa sugli schemi di decreto ministeriale relativi ai ...