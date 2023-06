I club con più tifosi al mondo | Milan meglio di Inter e Juve | quanta Premier! Ma in Italia

Nonostante l'eccellente rapportoAl - Khelaifi, iltransalpino è pronto a fare a meno del pescarese, a cui sono già arrivate ricchissime proposte dall'Arabia. Marco Verratti (LaPresse) - ...Comunicato deletneo dopo la chiusura della stagione sportiva 2022/23. Oggi, 30 giugno 2023, si conclude ... ci congratuliamotutti i protagonisti di un'annata davvero brillante, in cui abbiamo ...Roberto Gagliardini è molto vicino al Monza. Il centrocampista classe '94 sarebbe a un passo dall'approdo in biancorosso, dopo i contatti avutiilbrianzolo negli ultimi giorni. Gagliardini, dal 2017 all'Inter, è da mesi nei radar del Monza, che si appresta a vivere la seconda stagione consecutiva in serie A. . 30 giugno 2023

William d’Inghilterra al night club con amici e pinta di birra OGGI

Roberto Gagliardini è molto vicino al Monza. Il centrocampista classe '94 sarebbe a un passo dall'approdo in biancorosso, dopo i contatti avuti con il club brianzolo negli ultimi giorni. (ANSA) ...Il club bianconero saluta ufficialmente il colombiano nel giorno della scadenza del suo contratto: "Otto stagioni indimenticabili" ...