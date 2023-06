I 5 migliori accessori per andare in piscina in tutta comodità

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023)inè un piacere in questo periodo dell’anno: ci si rinfresca e rilassa, ma serve anche munirsi dei prodotti giusti per non farsi mancare nulla. Fareste meglio a portare sempre con voi i 5perin, un equipaggiamento importante che renderà la giornata ancora più speciale. Tappi OrecchieQuesti tappi vi permetteranno di immergervi in acqua senza paura: potrete proteggere le vostre orecchie da rumori o infiltrazioni di liquidi all’interno del canale uditivo, che possono anche causare danni importanti all’apparato nei casi più severi. I tappi per le orecchie sono realizzati in morbido silicone, non tossico e comodo per un utilizzo prolungato. Il prodotto è anche caratterizzato da un design ergonomico capace di ...