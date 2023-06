I 30 migliori film d’avventura da vedere assolutamente

Leggi su screenworld

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tutti da bambini abbiamo sognato almeno una volta di trovare un tesoro nascosto, esplorare tombe abbandonate o addentrarci in fitte giungle piene di misteri, in compagnia di pirati, archeologi e avventurieri di ogni sorta, vivendo storie grandiosamente epiche ed emozionanti, storie che nel cinema hanno fatto scuola e hanno influenzato generazioni di cineasti, fino ai giorni nostri. D’altronde lo stesso Indiana Jones, arrivato alla sua quinta avvenuta sul grande schermo, non è forse una icona stessa del cinema più che dell’avventura? Abbiamo deciso quindi di raccogliere, dai più vecchi ai più recenti, quelli che secondo noi sono ida non farsi scappare per tornare a sognare a occhi aperti. 1. I tre moschettieri (1921) Iniziamo con la storia di avventura per eccellenza, quella che ha visto più di ogni altra la ...