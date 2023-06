‘I 104 disegni di Pulcinella’ | a Palazzo Reale la mostra di Mimmo Paladino

Il record d'asta per Klimt è stato superato (finora era di,6 milioni di dollari per 'Birch ... il quale è noto per aver acquistato un ampio gruppo didi Schiele da Mabel Böhler nel ...Il record d'asta per Klimt è stato superato (finora era di,6 milioni di dollari per "Birch ... il quale è noto per aver acquistato un ampio gruppo didi Schiele da Mabel Böhler nel ...... per difendere l'indirizzo economico sociale del liceo di scienze umane, che secondo idi ... approvato dal Consiglio dei ministri, i docenti firmatari (su 109 complessivi) hanno ...

'I 104 disegni di Pulcinella', a Palazzo Reale la mostra di Mimmo ... anteprima24.it