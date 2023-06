Horror | la fusione tra le case di produzione Blumhouse e Atomic Monster è “pericolosamente vicina”

Il festival "Dal Mississippi al Po" di talefa da sempre la sua ragion d'essere, ... trae thriller. FRANK LISCIANDRO Scrittore e giornalista musicale, Frank è noto principalmente per ...Laha causato un riassetto generale delle produzioni che ha portato alla cancellazione di ... Raised by Wolves: il dietro le quinte è, tra crani perforati e androidi squarciati Tuttavia, ...Articoli più letti 10 cortisu YouTube che non vi faranno dormire di Lorenza Negri La guida ... Racconta quali armi ha cercato, quali elementi ha dovuto unire usando lo strumentoe come ...

The Flood emerge nelle nuove immagini: una sinistra fusione tra Crawl e Assault on Precinct 13 Horror Stab

Jason Blum ha parlato della fusione tra la sua Blumhouse e la Atomic Monster di James Wan annunciata a novembre.Lo studio indipendente Hook è lieto di confermare l'uscita, prevista per luglio, di Unholy, il loro ultimo titolo horror psicologico.