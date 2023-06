“Ho ucciso Michelle per un debito di 30 euro” | il killer cingalese confessa Ma non convince gli inquirenti

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu —Mari Causo «È stata uccisa perché ha respinto il». A sostenerlo è il padre della 17enne di Primavalle uccisa l’altro ieri a coltellate da un coetaneoche ha poi abbandonato il suo cadavere in un carrello della spesa. Ai microfoni di Morning News su Canale 5 confida i suoi sospetti sulla morte della figlia, «lo ha respinto perché da due anni aveva un ragazzo», continua., si cerca il movente Secondo quanto rilevato dalla polizia scientifica, il brutale assassinio sarebbe avvenuto tra le 11.30 e le 15 di mercoledì nell’abitazione che il ragazzo condivide con la madre.e il suoerano soli in casa al momento dell’omicidio. La ragazza avrebbe ricevuto fendenti al viso, al collo e al torace mentre cercava disperatamente di ...

È accusato di averla ragazza a coltellate e di avere cercato di disfarsi del corpo, ... Leggi Anche Omicidio, si indaga sul movente: la pista del litigio e quella dell'approccio ...Un'ipotesi al vaglio degli inquirenti per la modalità con cui è avvenuto il delitto che ha portato la Polizia a credere che il 17enne arrestato per l'assassinio diabbiamentre era ...... come detto ieri dal papà di, o per un debito che la ragazza aveva contratto con il giovane, probabilmente per stupefacenti, come riportano alcuni giornali. Il 17enne hala giovane ...

Omicidio Primavalle, l'autopsia sul corpo di Michelle: colpita al collo e all'addome RaiNews

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Ad uccidere Michelle Maria Causo sono state ferite d'arma da taglio al collo, all'addome e alla schiena. È quanto emerso dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi all'Istituto di Medicina Legale d ...