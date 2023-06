Hernández al Psg | il Bayern incasserà 45 milioni da girare per la clausola di Kim

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilsi apre la strada per l’affondo a Kim. Secondo quanto riporta La Bild infatti il difensore Lucassarebbe in partenza dal club bavarese direzione Paris Saint-German. Il francese è già a Parigi, e, secondo le informazioni di BILD, ha completato le visite mediche oggi. Secondo il quotidiano tedesco con questa cessione entreranno nelle casse del45di euro, più da tre a cinquedi euro di bonus.diventa così la cessione più costosa nella storia del-Verein insieme a Robert Lewandowski (2022 per 45più bonus al Barcellona). I bavaresi hanno già pronto il sostituto, il sudcoreano Min-Jae Kim (26). Il difensore dovrebbe arrivare dal Napoli con unadi 50 ...

L'attaccante potrebbe lasciare la Juve in estate e negli scorsi giorni hanno manifestato interesse il Newcastle e il Liverpool 2023 - 06 - 29 16:16:15