approfondimento I 50 libri usati per "addestrare" ChatGpt: daPotter a 1984 FOTOGALLERY ©... A preoccupare è soprattutto la mancanza di leggi sulla protezione dei dati: per questo sia una ...ma spiccioli se siche l'anno prossimo potrà godere di una cifra pari a 4 volte quella ... Dai 19 milioni stanziati dalla regina Elisabetta e spartiti con, agli 8 milioni di sterline nati da ...19.15 - L'Interal dopo Onana: occhi su Trubin dello Shakhtar Donetsk. 19.00 - Il Milan ha ...- Il Bayern Monaco ha presentato un'offerta da 70 milioni di euro più bonus al Tottenham per...

Harry pensa a un nuovo documentario su Netflix, ma senza Meghan: ecco perché (e di cosa si tratta) leggo.it

L'Italia non è più una Repubblica fondata sul lavoro. «Ora è fondata sulle ferie». La frecciata, neanche tanto velata, parte da Arrigo Cipriani ...I bomber sono egoisti, si sa. E Alan Shearer, che bomber lo è stato per davvero, di certo non fa eccezione. L’ex Newcastle e Blackburn detiene ancora il record di gol segnati in Premier League, un pri ...