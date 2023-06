«Hai ragione | sei africano» Per i giudici quello di Forza Nuova contro Balotelli fu uno sfottò | non razzismo

(Di venerdì 30 giugno 2023) «Hai, sei» non èma solo uno. Nel 2012, in coppia con Antonio Cassano, Marioaveva portato la Nazionale italiana a un passo dalla vittoria dell’Europeo. Vestiva d’azzurro, eppure cinque anni dopo, nel 2017, l’attaccante oggi in forze agli svizzeri del Sion (che di lui non sono troppo contenti), aveva detto di sentirsi «primache italiano». Due anni più tardi, nel novembre 2019, davanti all’Allianz Stadium di Torino apparve uno striscione. «Mario hai, sei», si leggeva a tinte rosse e nere sulla ringhiera davanti all’impianto sportivo della Juventus. Ora è arrivata la sentenza deitorinesi, nei confronti del gesto degli esponenti di...

Se non paghi una bolletta ti rendi inadempiente al contratto chestipulato con il fornitore; per tale, non potrà applicarsi lo stato di necessità nel caso in cui tu non sia più nelle ...Commenta per primo La procura di Torino ha decretato che lo striscione dedicato a Mario Balotelli (' Mariosei un africano' ), comparso nel 2017 davanti all'Allianz Stadium, non è razzista ma ha solo i connotati dello ' sfottò '. Così è stata ottenuta l'archiviazione di un procedimento a carico ..., sei africano" non è razzismo ma solo uno sfottò. Nel 2012, in coppia con Antonio Cassano, Mario Balotelli aveva portato la Nazionale italiana a un passo dalla vittoria dell'Europeo. ...

«Hai ragione, sei africano». Per i giudici quello di Forza Nuova ... Open

Era comparso nel 2017. Tre esponenti di Forza nuova accusati di propaganda della discriminazione razziale. Ma lo spunto lo aveva dato lo stesso calciatore, che in un'intervista aveva dichiarato di sen ...Sui cancelli dello Juventus Stadium, il 13 novembre 2019, era apparso uno striscione contro Mario Balotelli: "Mario hai ragione, sei un africano". Ad apporlo erano stati i militanti di Forza Nuova che ...