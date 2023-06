Gwyneth Paltrow in Senza veli a 50 anni | il segreto della sua bellezza a meno di 15 euro

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 giugno 2023)ha sorpreso piacevolmente i suoi fan condividendo sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae inaccanto a suo marito Brad Falchuck. Lo scatto spontaneo e felice sembra un inno allanaturale che si mostra così com’è a qualsiasi età. Il suo? Un siero alla vitamina C. Puoi trovare il tuo acquistandolo online. Offerta Siero con vitamina C Lo puoi acquistare online per combattere le rughe 19,99 EUR ?40% 11,99 EUR ...