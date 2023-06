Guida TV | programmi di stasera | venerdì 30 giugno 2023

(Di venerdì 30 giugno 2023)aitv della prima serata di oggi,30.6.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tali e Quali Varietà RAI2 Tutti Mentono Serie TV RAI3 1918 – I giorni del coraggio Film RETE4 Quarto Grado – Le Storie Attualità CANALE5 La ragazza e l’ufficiale Film ITALIA1 Chicago P.D. Serie TV LA7 Fuga da Alcatraz Film REALTIME Questa è casa mia! Docureality CIELO Il Profumo di Yvonne Film TV8 Radio Italia Live – Il Concerto: Palermo Musica NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

