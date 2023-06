(Di venerdì 30 giugno 2023) Undella Delta in arrivo da Atlanta è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, in Carolina del Nord - senzaanteriore - dopo aver avuto un ...

Un aereo della Delta in arrivo da Atlanta è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, in Carolina del Nord - senzaanteriore - dopo aver avuto un malfunzionamento al momento del touchdown. I due piloti, i 96 passeggeri e i tre assistenti di volo a bordo non hanno riportato ferite. 30 giugno 2023

Guasto al carrello, l’aereo deve atterrare «di naso» Corriere TV

