Gruppo Wagner come la P2 | almeno 30 alti ufficiali nelle liste ' vip' della milizia di Prigozhin

Iscriviti subito È il mese del Pride: celebralo con Wired Cosa sta succedendo in Russia dopo l'insurrezione delLa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i ...Iscriviti subito È il mese del Pride: celebralo con Wired Cosa sta succedendo in Russia dopo l'insurrezione delLa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i ...di Roberto Iannuzzi * In cosa è consistito esattamente l'effimero atto di forza compiuto dal leader del, Yevgeny Prigozhin Dal tentato golpe alla messinscena, infinite teorie sono state formulate su un evento che ancora presenta interrogativi e punti oscuri. Ma, se le ripercussioni di ...

Cosa rivelano i video della marcia del gruppo Wagner su Mosca Sky Tg24

Il mistero di Sergej Surovikin, uno dei più potenti generali russi che sarebbe stato arrestato in quanto “membro vip” del gruppo Wagner, i mercenari autori del fallito golpe. Chi è Sergej SurovikinIl generale Sergei Surovikin, ex comandante in capo delle forze russe in Ucraina, era "un importante membro segreto" del gruppo ...