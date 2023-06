Gruppo Volkswagen - Electrify America adotta lo standard Nacs della Tesla

(Di venerdì 30 giugno 2023) Laaggiunge un altro operatore al parterre di aziende energetiche e automobilistiche pronte adre il suo Northn Charging). Questa volta, però, si tratta di una realtà di peso. A decidere di aggiungere le portealla sua infrastruttura è, la società creata dalnel quadro dell'accordo di patteggiamento raggiunto con le autorità statunitensi per chiudere uno dei filoni giudiziari del Dieselgate. La posizione di. In particolare,ha annunciato l'intenzione di lavorare per aggiungere entro il 2025 i dispositivi di connessionealla sua rete per la ...

IN TRATTATIVE CON TESLA A quanto pare, anche ilsta discutendo con Tesla per la possibile adozione del suo connettore. Come riporta Reuters, iltedesco ha ...... infatti, l'attuale CEO Markus Duesmann verrà sollevato dall'incarico: verrà rimpiazzato da Gernot Dollner , oggi capo del prodotto e della strategia del. Questa nuova sostituzione ...E questo dopo che la casa di Ingolstadt, lasciata alle spalle la pandemia, ha beneficiato della distribuzione prioritaria dei semiconduttori all'interno del

La rete 'fast-charging' ha deciso di seguire l'esempio di sempre più numerosi operatori di ricarica e costruttori automobilistici. Anche a Wolfsburg stanno valutando l'adesione allo standard dei texan ...