Griglia di partenza F1 | GP Austria 2023 | risultati e classifica qualifiche

(Di venerdì 30 giugno 2023) Abbiamo ladidel GP d’, decimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Spielberg, il time-attack è andato a definire ladidella gara domenicale, in un weekend in cui il ritorno della Sprint Race, dopo quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), è andato a scompaginare le carte per piloti e team. Un fine-settimana in cui, infatti, si dovranno affrontare due. La prima è stata quella di oggi e la seconda ci sarà domani, identifica dal nome “Sprint Shootout” in cui i racing driver saranno chiamati a massimizzare la loro prestazione per stabilire lo schieramento della Sprint Race. Una corsa quest’ultima di 24 giri in cui si dovrà trovare il giusto equilibrio tra prestazione pura e gestione delle gomme. Una pista quella ...

F2 / Red Bull Ring, Qualifiche:diPOS. PILOTA TEAM TEMPO/GAP 1 Victor Martins ART Grand Prix 1:14.643 2 Frederik Vesti PREMA +0.139 3 Theo Pourchaire ART Grand Prix +0.170 4 Kush Maini Campos +0.215 5 Jack Doohan ...Le qualifiche, in programma il venerdì in vista della sprint race del sabato, 1 luglio, determineranno ladidel Gran Premio, che scatterà domenica alle 15. Nell'unica sessione di ...F3 / Red Bull Ring, Qualifiche:diPOS. PILOTA TEAM TEMPO/GAP 1 Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:20.457 2 Dino Beganovic PREMA +0.004 3 Gabriel Bortoleto Trident +0.017 4 Paul Aron PREMA +0.064 5 Caio Collet Van ...

F1 GP d’Austria: alle 17 le qualifiche per decidere la griglia di partenza della gara di domenica RaiNews

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 minuti: Leclerc migliora nel T1 in 16.588 ma non lo fa nel T2. Il monegasco chiude in 1:05.577 e lima qualche millesimo. Ottimo Norris che segna il record ...Venerdì di grandi soddisfazioni in casa ART Grand Prix, sia per quanto concerne i risultati in Formula 3 che in Formula 2: mentre il team francese ha conquistato la pole position con Grégoire Saucy ne ...