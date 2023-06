Greta Thunberg visita Kiev e condanna la blanda reazione internazionale all' ecocidio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una tragedia umanitaria ma anche una tragedia ecologica: in, l'attivista svedese per il climaha criticato la mancanza di una rispostaall''' in ...

Una tragedia umanitaria ma anche una tragedia ecologica: in visita a Kiev, l'attivista svedese per il climaha criticato la mancanza di una risposta internazionale all''ecocidio' in Ucraina, in seguito alle gravi inondazioni causate dalla distruzione di una diga. 'Non credo che la reazione ...L'ecocidio è una forma di guerra, è questa la denuncia dell'attivista ambientaleche ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come parte del gruppo di lavoro sui crimini ambientali."L'ecocidio e la distruzione ambientale sono una forma di guerra. Lo ...... i sostenitori del BJP e dell' RSS hanno bruciato le effigi die svergognato Rihanna e Susan Sarandon sui social media quando hanno espresso il loro sostegno agli agricoltori. A causa ...

