Grease | Rise of the Pink Ladies cancellato!

(Di venerdì 30 giugno 2023) Altre brutte notizie dal mondo delle serie tv,of theè stato cancellato da Paramount +. Ecco tutti i dettagli L’inarrestabile e crudele industria delle serie tv continua a mietere vittime. L’ultima, in ordine di tempo, è stataof the, serie prequel del famosissimo film, del 1978. La serie, creata da Annabel Oakes ed uscita nell’aprile del 2023, si fermerà dunque ad una sola stagione, da dieci episodi. Dovremmo quindi salutare quelle atmosfere anni ’50 che per un attimo ci hanno riportato a rivivere quel mondo popolato, anche da Danny Zuko e Sandy Olsson. Ma quali sono stati i motivi di questa cancellazione? Scopriamolo. I motivi della cancellazione Probabilmente già vi ...

Cosa succederà nel prossimo anno a Jane, Olivia, Cynthia e Nancy Come sarà il liceo Rydell con l'arrivo di Danny Zucco Chissà se lo sapremo Paramount+ ha cancellato la serie Grease: Rise of the Pink Ladies, prequel in forma seriale del film con John Travolta e Olivia Newton John che ha fatto la storia del cinema. "Grease: Rise of the Pink Ladies è stato cancellato da Paramount+" scrive Film Updated, "e sarà rimosso dal servizio di streaming nei prossimi giorni". Con una mossa decisamente inattesa, il servizio di video in streaming ha cancellato ben 4 suoi titoli di punta: il prequel di Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie animata Star Trek:

