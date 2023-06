Gravina dovrebbe dimettersi | ma chi controlla il controllore? Libero

(Di venerdì 30 giugno 2023) SuClaudio Savelli scrive del flop Italia Under 21 e soprattutto della consuetudine tutta italiana a non assumersi mai la responsabilità dei fallimenti. Il presidente della Figc, Gabriele, scrive,essere più severo con se stesso, ma nessunoil. Un chiaro invito alle dimissioni, idea chenon ha mai contemplato. Savelli scrive: “Gli anni passano, le Nazionali italiane collezionano fallimenti ma nessuno se ne prende la responsabilità. L’Italia non partecipa ad un Mondiale dal 2014, dal 2006 non supera i gironi iridati e manca ad una Olimpiade dal 2008. Eh ma abbiamo vinto l’Europeo, dice. Nel guardare il dito anziché la luna siamo sempre stati i campioni del mondo e continuiamo a esserlo. Nessuno si prende la responsabilità perché ...

Quella che, in un Paese normale, dovrebbe far traboccare il vaso, ma non lo siamo e, almeno questo, non è colpa di Gravina o della Figc, anzi è la principale attenuante, perché il sistema calcio...

La FIGC conferma: nessuna Serie B allargata, la decisione finale entro il 27 agosto. Il presidente Gravina: "Aspettiamo i verdetti degli organi tecnici, poi il 7 luglio il consiglio federale".La telenovela della Serie B 2020/2021 è appena iniziata. Gravina: "Non sono preoccupato, fa parte del gioco". La verità arriverà il 7 luglio, ma la giustizia amministrativa interverrà prima. Brescia e ...