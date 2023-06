Grave incidente in Trentino | pulmino con 6 persone finisce in una scarpata

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) . Tra i feriti anche un bambino Questa mattina, intorno alle ore 8:30, unpoco dopo Canazei (in) è uscito di strada, precipitando in una. Secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani, nell’sono rimaste coinvolte e ferite 6. Tra di loro anche un bambino di 11 anni. Sul posto sono giunti subito i soccorsi. Oltre ai carabinieri della Compagnia di Cavalese, sono arrivate diverse ambulanze, i vigili del fuoco volontari, il soccorso alpino e tre elicotteri di soccorso. Secondo quanto riportato dal Tg regionale, lea bordo deldello Ski Team Fassa stavano andando a fare servizio tecnico come volontari alla Fassa Running. Il mezzo è precipitato nellaall’altezza del passo Sella. Ancora da ...