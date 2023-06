GP Gran Bretagna | Libere 2 | Razgatlioglu vince prima della pioggia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una sessione “uccisa” dall’arrivofortesull’asfalto di Donington. Le2 del GPsono state fortemente influenzate dal maltempo che non ha permesso a diversi protagonisti (Jonathan Rea e Alvaro Bautista) di scendere in pista.era scesa in pista la Yamaha di Toprakche ha preceduto Axel Bassani di Motocorsa Racing e il compagno di squadra Andrea Locatelli. Sono stati sette, in totale, i piloti che sono riusciti a mettere a referto il tempo, mentre gli altri hanno preferito restare nei box. GP2: il turco anticipa lae stacca il primo posto nella sessione (Credit foto – ...

... che nelle intenzioni di Italia e Ue dovrebbe fare più o meno quello che il Ruanda aveva accettato di fare per la(piano da ieri bocciato dalla Corte d'Appelo di quella nazioine). Ma ...... appassionati gourmet, cercatori di tesori naturalistici e, naturalmente, da tutti coloro che desiderano scoprire il lato più selvaggio dell'Irlanda Ci spostiamo all'estremo nord della...di Alberto Galvi - I paesi dell'alleanza Five Eyes si sono incontrati a Wellington, in Nuova Zelanda. Il raggruppamento comprende Stati Uniti,, Canada, Australia e Nuova Zelanda, ed è un accordo di condivisione dell'intelligence tra cinque democrazie anglofone. La guerra in Ucraina e la crescente assertività della Cina sono ...

Gran Bretagna, la penna cancellabile di Rishi Sunak diventa un caso la Repubblica

Sky Sport Motori Weekend | F1 Austria, SuperBike Gran Bretagna, 24 ore di Spa in diretta integrale, In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le q ...L’estate è finalmente arrivata. È il momento per andare al mare, fare aperitivi all’aperto e passare serate con gli amici. Ma se a tutto questo preferisci trascorrere un po’ di tempo a rilassarti a ca ...