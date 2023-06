Governance | Finanza e Filiere per imprese competitive e sostenibili

(Di venerdì 30 giugno 2023) Due concetti chiave stanno riempiendo le agende degli imprenditori: la competitività del business e latà dell’impresa. Due dimensioni che rischiano di apparire in contrasto, se non si tiene conto degli effetti sulle relazioni con gli istituti finanziari, con i propri clienti e in generale sul posizionamento di mercato dell’azienda. È proprio da questa visione che ha preso il via Open-es, l’alleanza tra mondo industriale, finanziario ed istituzionale per supportare tutte lenel connettere la competitività età del proprio business. Banche,, associazioni, service provider, uniti per offrire a tutte le aziende una piattaforma digitale e gratuita per misurare, migliorare e valorizzare il proprio profilo ESG. Questo è infatti ormai il “codice segreto”, ESG, in cui nonostante l’ordine ...

La CSRD mira a migliorare la responsabilità aziendale, promuovere una cultura sostenibile e ... I criteri ESG valutano l'impatto ambientale, sociale e di governance per valutare la sostenibilità di un'azienda. Il Financial Data Access contribuisce all'impegno stabilito nella Strategia per la finanza digitale ... come il Data Governance Act, il Digital Markets Act e il Data Act. L'obiettivo dichiarato è ... Non ci rafforza, infatti, questo tira e molla nelle trattative sulla nuova governance europea, non ci rafforza nei negoziati per la revisione del Pnrr. Ci rende al contrario molto più deboli e poco credibili.

Realizzata una partnership per migliorare l’offerta dei servizi di consulenza per il buon governo delle società ...Un’impresa su due tra le mille più grandi in Italia è a conduzione familiare. La governance può migliorare: in Ue solo il 24% ha un cda. Lo spiega uno studio realizzato da Bnp Paribas Wealth Managemen ...