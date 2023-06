Gorgona Cars NM+ | la barchetta sportiva rilancia e diventa a due posti – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Esiste quel punto esatto in cui l’automobile smette di trasportare persone e cose, non è più una necessità, non deve sopravvivere a logiche e trend del momento. Da lì in poi, non è più utile eindispensabile, evade dall’ovvio ed esce dal tempo entrando nel suo, dove si investe nei classici e se ne aggiungono di nuovi.NM+ è la roadster che sta accanto alla Duetto Alfa Romeo del 1966, alla MG B del 1962 o alla Triumph TR7 del 1979. E’ una Mazda MX-5 NA prima serie del 1989, eppure non lo è. Sta in un rettangolo di spazio in cui il tempo non c’è, ma va oltre la NM Concept Naked Monoposto che l’ha anticipata lo scorso settembre. NM+ stavolta è vera roadster a due, con tutto l’incredibile gioco delle parti tra chi guida e chi si fida., ...