Golf | Taylor Moore e Peter Kuest | una strana coppia guida il Rocket Mortgage Classic 2023 dopo un giro

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) Concluso il primoaldel DetroitClub. Nella Motown are le danze sono in due: uno è, già vincitore quest’anno del Valspar Championship, l’altro è il sorprendente, al suo terzo torneo sul PGA Tour in carriera (ed era già stato 14° all’AT&T Byron Nelson). Per entrambi score di -8. Precedono un ben nutrito gruppo di terzi a -7, in cui oltre la quota USA ci sono solo l’inglese Aaron Rai e lo svedese Ludvig Aberg; gli altri sono Sam Ryder, Sam Bennett, Dylan Wu, Justin Suh e Adam Schenk.: si rivede Justin Rose, è leaderil primoal British Masters. Edoardo Molinari ...