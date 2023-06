GM Defense eMCV - Torna l' Hummer militare in versione elettrica

(Di venerdì 30 giugno 2023) La GM, reparto della General Motors dedicato ai veicoli militari, ha presentato il nuovo. Si tratta di un veicolo basato sul GMCEV che l'esercito americano metterà alla prova per valutare un'eventuale produzione di serie. 1.000 CV elettrici e un piccolo diesel come range extender. Per questo progetto, a differenza del precedente eISV con batterie da 66 kWh e cambio automatico quattro marce con riduttore, la General Motors ha deciso di utilizzare l'intero powertrain del GMCEV, con tre motori elettrici da 1.000 CV e la batteria Ultium da 205 kWh, ma l'autonomia dichiarata è ridotta a circa 480 km a causa della differenza di peso ed efficienza aerodinamica rispetto al veicolo civile. L'è dotato di carrozzeria completamente aperta e di una gabbia di protezione per tutti i ...

La versione di serie del Suv ha dato vita a un prototipo pensato per l'esercito: ha una batteria da 205 kWh e un range extender diesel ...A Military Concept Vehicle (eMCV) based on the GMC Hummer EV quietly debuted at Modern Marine Day 2023 in Washington, DC, earlier this week. It was part of GM Defence's display at the show and sat ...