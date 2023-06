Giustizia | il vice ministro Sisto oggi a Salerno – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche a, in un convegno che si è svolto questa mattina palazzo Sant’Agostino, ilalla, Francesco Paoloha ribadito il percorso che va avanti, pur condividendo una serie di modifiche sulla riforma in atto. Organizzato dal Dipartimento dellaminorile di comunità con il patrocinio di Provincia e Comune die del Consiglio degli Avvocati COA di, gli altri la partecipazione della direttrice della casa circondariale Rita romano. Ed è proprio su come la riforma potrà in qualche modo alleviare il peso delle carceri piene come quella diche si è soffermato nella sua riflessione a margine dell’iniziativa il...